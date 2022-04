Casamance: Un Gambien arrêté avec 160 kg de « Yamba »

Un ressortissant gambien, Lamine Diémé, se disant jardinier de profession, a été arrêté par les militaires du 25éme Bataillon de reconnaissance d’appui (Bra), en service à Bignona dans la nuit du 15 avril dernier.

Interpellé à Koulissara, il détenait par-devers lui un sac contenant 48 kg de chanvre indien d’une valeur de 340.724 Franc CFA. Selon Libération avec des sources proches du dossier, cette drogue qui a été retrouvée entre ses mains, 112 autres kilos de chanvre que le trafiquant avait jeté dans sa fuite ont été saisie. Ce qui fait un total de 160 kg.

Mis à la disposition du procureur de la République, Lamine Diémé a été envoyé à la citadelle du silence à Ziguinchor.

Pour rappel, l’armée déployée dans le Nord -Sindian avait découvert et détruit six champs de chanvre indien. Ces champs de drogue étaient localisés dans le village de Djilinkine et de Kandiadiou (des villages du Sénégal situés en Basse-Casamance, à proximité de la frontière avec la Gambie). C’est dans le sud de ce même village (Kandiadiou), qu’un présumé trafiquant de drogue, Abibou Bodian, avait été aussi arrêté par les militaires avant d’être mis à la disposition des hommes en bleu pour les besoins de son enquête.