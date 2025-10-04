Célébration de la 15e édition des journées culturelles de Mbéyène : Les populations listent leurs doléances

L’ enclavement, la revitalisation des vallées mortes, l’absence d’ambulance et d’électricité hantent le sommeil des populations de Mbéyène, une localité de la commune de Mboula (département de Linguère).

En effet, les habitants du dit village ont soulevé ces doléances lors de leurs journées culturelles communément appelées les 72 heures de Mbéyène qui ont vécu cette fin de semaine.

Selon le président du Mouvement pour le Progrès de Mbéyène (MPM) Abdou Nguirane, ce sont des journées de développement qui sont axées, il y a de cela 15 ans, sur des volets comme l’environnement, l’éducation, la santé, le sport et la religion.

Le thème de cette année est : » 15 ans de mobilisation citoyenne au service du savoir, de l’environnement et du bien être . » Ce thème retient un intérêt capital, dira le représentant du parrain le CC Khar Ndaufène Diouf venu au nom du président de l’Assemblée Nationale, El Hadji Malick Ndiaye, le parrain des 72h de 2025.

Poursuivant, le Chef de cabinet du PAN de préciser que la jeunesse de Mbéyène est en train de relever le défi, car ils sont en train de se donner corps et âme pour booster le développement de leur terroir.

L’occasion sera saisie par l’envoyé d’El Hadji Malick Ndiaye pour remercier les initiateurs qui ont porté leur choix sur la personne de la deuxième personnalité de l’Etat. De fait, Khar Ndaufène Diouf accompagné d’une très forte délégation a pris note s’agissant des préoccupations des populations de Mbéyène pour dire qu’il va les transmettre à qui de droit.

Revenant sur les préoccupations des populations de Mbéyène, Abdou Nguirane et Serigne Diaw respectivement président et chargé des relations extérieures du Mouvement pour le Progrès de Mbéyène de souligner que ce sont ces mêmes doléances qui ont été mises sur la table des régimes précédents en vain, mais aujourd’hui ils disent que l’espoir est permis vu l’engagement et la détermination des nouvelles autorités du pays.

Évoquant la question de la revitalisation des vallées fossiles qui porte le projet phare de l’actuel régime ( Pré Ferlo), le Maire de Mboula Gory Ba dans sa communication, a invité le nouveau régime.:<< à ne pas geler ce projet qui ouvre les portes du développement du Djoloff voire du pays >>, a t-il rappelé.

Samba Khary Ndiaye (Linguere