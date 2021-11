Cérémonie Ballon d’or: Habib Béye a fait part de son désapprobation

L’un d’eux est le consultant et entraîneur sénégalais, Habib Béye. Hier, après la cérémonie, Habib Béye a fait part de son désapprobation sur le choix de France Football. A la surprise générale de la planète football, Lionel Messi a été élu, hier, Ballon d’or pour la 7ème fois.

Et pour Habib Beye, c’est tout simplement un scandale. Au micro de Canal Plus Afrique, le consultant estime que l’évidence voulait que Mendy soit sacré. « Voilà, c’était écrit sur la liste. C’était déjà écrit depuis des années. C’est même écrit à la FIFA quand ils font des tweets où ils mettent le gardien Edouard Mendy sans son maillot, dans le fond et caché. C’est la réalité. Il faut pouvoir l’entendre et arrêter d’être hypocrite ».