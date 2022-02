Championnat Panafricain 2022 : Les Lions battus en finale

Ce tournoi pilote qui a connu la participation de six pays dans les deux versions féminine et masculine (Afrique du Sud, Bénin, Congo RD, Ethiopie, Maroc et Sénégal; a été remporté par le Maroc chez les dames et par la RDC chez les hommes. L’équipe masculine sénégalaise qui s’est hissée en finale a été battue par La RDC a battu le sur le score de 3 buts à 1, les jeunes de l’Institut Horizon Bukavu de la RDC s’adjugent ainsi le trophée de la première édition. Dans la catégorie des filles, le Sénégal, moins brillant, termine à la 6e positions.

Ci-dessous, les classements dans les deux versions :