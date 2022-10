Championnats du Monde de Judo : Mbagnick et Monica rentrent avec zéro médailles

C’est la mal chance pour les Lions aux Championnats du monde de judo en Ouzbékistan. Les deux derniers espoirs de médailles du Sénégal, à savoir Mbagnick Ndiaye (+100 kg) et Monica Sagna (+78 kg), ont été éliminés hier mercredi.

Mbagnick Ndiaye a perdu au 2me tour contre le Dominicain Nova Alcantara, en clôture des 39èmes Mondiaux de judo, hier mercredi. Il faisait face à un jeune israélien qui monte en puissance. Ce fut d’ailleurs un beau combat pour Mbagnick Ndiaye qui tactiquement et physiquement, dans le déplacement, a été meilleur que le judoka israélien. Dommage que le champion d’Afrique 2019 ne soit pas resté sur la même dynamique lors du 2ème combat face au Dominicain.

Pour Monica Sagna, on n’a pas pu trop juger son travail, hier mercredi, car elle est tombée devant la numéro 2 turque, Sebile Akbulut. Le combat a été expéditif et Monica s’est fait prendre rapidement dans cette catégorie des +78 kg, dont la future lauréate a été la Française Romane Dicko. Ce qui signifie que Monica Sagna doit retourner, à l’instar de Mbagnick Ndiaye, travailler dur, en vue des prochaines échéances. Il s’agit des Opens de Dakar et de Yaoundé, prévus au mois de novembre.

Mbagnick Ndiaye et Monica Sagna vont se préparer en fonction de ces deux Opens où ils seront dans l’obligation de démontrer leur suprématie sur le continent noir. Mbagnick Ndiaye regagne, ce jeudi, l’INSEP de Paris pour reprendre le travail nous informe Record. Idem pour Monica Sagna qui fréquente depuis quelques semaines un centre à Budapest, en Hongrie. Elle a intérêt à s’affirmer sur les plans physique et technique pour évoluer à ce niveau.