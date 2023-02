CHERIFOU, chanteur ‘’j’ai comme un 6e sens qui me permet de ressentir que je suis sur la bonne voie’’

Le chanteur CHERIFOU, une icône de la musique, s’est confié dans cette interview pour parler de son parcours et décliner ses ambitions. Appartenant à une grande famille religieuse et produit des daaras, il n’en est pas moins musicien confirmé. Entretien…

VOTRE PARCOURS MUSICAL EN QUELQUES ETAPES

J’ai commencé à chanter en 1996 à l’âge de 13 ans. J’ai été influencé par la première compilation du mouvement hip hop galsen, SENERAP, présentée par PBS. A l’époque, je vivais avec mon oncle qui était un grand mélomane. J’ai commencé par rapper et j’ai intégré plusieurs groupes. En 2006, j’ai commencé à me professionnaliser en intégrant le groupe DASEN FAT avec Samzo. En 2014, on se sépare, j’entame alors une carrière solo. J’ai participé à la compilation de SOUNIOU TAPE PROD BY PPS THE GHOST WRITTER et dans l’album de DREAD SKEEZO sorti aux Etats-Unis en 2017 et à divers projets au Sénégal et a l’étranger. En 2017, j’intègre Rockteam muzik et c’est alors que naît le duo Cherifou et Job sa brain pour un projet de 2 albums jusqu’en 2022. Septembre 2022, fin du projet Cherifou et Job sa brain, c’est donc le début d’une nouvelle carrière solo. En novembre 2022, je sors mon premier single intitulé VARDJ VARADJ.

QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE EN TANT QU’ARTISTE ?

Ma passion pour la musique ; j’ai toujours été un amoureux de la musique, mais ce qui m’a avant tout motivé, c’est ma maman qui me demandait souvent de chanter pour elle, elle a une très bonne ouïe musicale et n’hésitait pas à me dire lorsque ça n’allait pas. Cela m’a poussé à me battre pour ainsi un jour atteindre la célébrité. J’habitais aussi au Lac Rose, un site touristique où était organisés plusieurs évènements, notamment le Rallye Paris Dakar, avec la participation de nombreuses célébrités, cela m’a donné envie de monter sur scène DES DEBUTS DIFFICILES ? Les débuts n’ont pas été faciles. Je fais partie d’une famille religieuse, la famille de SERIGNE CHEIKH MBACKE GAINDE FATMA, dont je porte le nom, j’ai d’ailleurs même grandi à TOUBA. J’ai été dans un Daara et la majeure partie de ma famille ne comprenait pas pourquoi je voulais devenir chanteur.

ON VOUS A CONNU A TRAVERS VOTRE DUO AVEC JOB SA BRAIN, COMMENT ET DANS QUEL BUT EST NE LE GROUPE ?

Le duo Cherifou et Job sa Brain est né en 2017 avec le morceau « DAY DOUL, « un remix de DAVIDO, un métissage musical, vu que Job sa Brain et moi avons des styles totalement différents. Nous nous sommes donc dits qu’avec ces différences, nous allions créer un phénomène musical. De cette collaboration, Job sa Brain et moi avons sorti 2 albums MELLO KAN et NO WELLI. Ce duo avec Job sa brain fut une très belle expérience, il nous a permis de nous affirmer dans le monde musical.

VOTRE STYLE MUSICAL EST TRES PROCHE DU RAP MBALAX. S’AGIT-IL DE CELA ?

Chaque artiste doit avoir son identité et son propre style. Ma base musicale est le hip hop, mais je suis très ouvert avec une diversité musicale afro mbalakh, reggae rap etc. … Je suis guidé par mes sentiments. J’affirme mon identité africaine en utilisant des instruments africains comme la Kora, le xalam, le balafon et le marimba.

DANS VOS CHANSONS, VOUS ABORDEZ SOUVENT LE THEME DE L’AMOUR, UNE RAISON PARTICULIERE ?

Oui effectivement, il y a plusieurs de mes chansons où le thème de l’amour revient souvent. Il n’y a pas de raison particulière à cela. Et comme je vous le disais, je me laisse guider par mes sentiments. A part cela, j’ai abordé plusieurs autres thèmes, dont l’immigration clandestine, les difficultés quotidiennes de la population sénégalaise pour sensibiliser et avoir un rôle éducatif

CHERIFOU C’EST EGALEMENT BEAUCOUP DE FEATURING AVEC LES AUTRES ARTISTES. COMMENT VOUS VOUS Y PRENEZ ? CHERIFOU TEND-IL VERS UNE CARRIERE SOLO ? VARADJ VARADJ, VOTRE TOUT NOUVEAU SINGLE EST TRES APPRECIE SUR LE RESEAU SOCIAL TIK-TOK, VOUS ATTENDIEZ VOUS A UN TEL SUCCES ?

Depuis 2014, je suis en solo. Le duo avec Job sa brain était juste un projet pour 2 albums. Après ce projet, j’ai relancé ma carrière solo avec la sortie de mon single « VARADJ VARADJ » 9 Le succès de « VARADJ VARADJ » ne m’a pas surpris car j’ai comme un 6e sens qui me permet de ressentir que je suis sur la bonne voie. Je détiens aussi les clefs et les secrets qui me permettent d’atteindre mes attentes qui sont de faire le BUZZ et de faire en sorte que le public soit conquis. Beaucoup de projets sont en cours.

Beaucoup de projets sont en cours. Le 2e single va bientôt voir le jour avec des tournées nationales, des soirées en live, des dîners de gala etc. ….. Je suis aussi Ambassadeur de l’association FARA HUMANITAIRE, une association pour personnes handicapées moteur basée à Marseilles. En mai, j’y serai pour une prestation afin de récolter des fonds pour celle-ci. Juste après direction Bruxelles en Belgique pour la participation de la 8e édition du Festival « L’ AFRIQUE EN COULEUR » un festival riche en culture africaine suivi par multiples prestations en France dont des soirées, after-Work, festival etc. Et pour conclure ma tournée, je finirai par la participation à la 7e édition du Festival international de Figas à Blois en France pour la seconde fois, mais cette fois en tant qu’invité d’honneur.

ANNA THIAW