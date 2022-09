Chute mortelle d’un talibé de 13 ans : Les conclusions glaçantes de l’autopsie

Le garçon A. C, 13 ans, a perdu la vie dans des circonstances tragiques sur la terrasse de leur internat à la Cité Aliou Sow de l’arrondissement de Golf Sud, situé dans le département de Guédiawaye. Et les résultats du certificat de genre de mort délivré par le médecin légiste en témoignent à suffisance. Le document révèle que la gamin est décédé de «polytraumatismes crânio-thoraciques graves ayant entraîné des fractures ; des contusions pulmonaires et hémorragie en abondance, entre autres»

