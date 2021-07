Cite Djily Mbaye Un homosexuel couchait avec ses copains à l’absence de sa femme

Une rocambolesque affaire d’acte contre nature a été jugée, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Le sieur M. B. Dione attendait que sa femme sorte pour inviter ses copains dans la maison pour une partie de jambes en l’air.

Une incroyable affaire d’acte contre nature, de proxénétisme et de diffusion d’images contraire aux bonnes moeurs a été jugée, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Au banc des accusés, il y avait le sieur M. B. Dione. Il ressort des débats d’audience que le mis en cause attendait la sortie de sa femme pour inviter ses copains dans la maison pour des parties de jambes en l’air. Pis, il était à la tête d’un réseau de prostituées à qui il mettait à leur disposition une chambre pour y faire venir les clients qui souhaiteraient satisfaire leur libido. Cependant, il a été arrêté par les éléments enquêteurs suite à des échanges téléphoniques qu’il avait eu avec une certaine Khadidja. Toutefois, il a été interpellé par le mis en cause sur la chambre de passe qu’il détient à la cité Djily Mbaye. “Tu avais déclaré que c’était une chambre de passe et que tu la louais à des femmes et des hommes”, a lancé le maître des poursuites à l’endroit du prévenu qui, a reconnu être le propriétaire de la chambre même s’il a soutenu qu’il ne s’agit pas d’une chambre de passe comme l’a indiqué le maître des poursuites. Il faut dire que lors de la perquisition de ladite chambre, les policiers enquêteurs ont découvert trois pièces d’identité appartenant à des femmes. Interrogé sur cet état de fait, il avait déclaré que ce sont des filles qui s’adonnaient à la prostitution qui les avaient oublié dans la chambre. “Je les avais loué la chambre mais ce n’était pas pour qu’elles en fassent une chambre de passe”, a-t-il pour se dédouaner. Il a aussi confié au juge qu’il n’a pas entretenu des rapports sexuels avec les susnommés. Invité à faire son réquisitoire dans cette affaire, le représentant du ministère public a souligné que les faits sont matériellement établis. La preuve ? L’exploitation de son téléphone portable du prévenu de marque iphone a permis de relever des échanges entre le sieur M. B. Dione et les nommés A. Ba et K. Signaté.

Le mis en cause encourt 2 ans de prison ferme

Selon toujours le parquetier, il est sûr et certain que le prévenu entretenait des relations amoureuses avec A. Ba. Et s’agissant des cartes d’identité retrouvées dans la chambre, il reconnaît que les propriétaires de ces cartes faisaient des activités de prostitution dans la dite chambre. Concernant la diffusion d’image contraire aux bonnes mœurs, le maître des poursuites demande de requalifier les faits en une simple détention. “Les faits sont graves et le prévenu a assumé son homosexualité devant les enquêteurs. Et c’est au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés que je requiers 2 ans d’emprisonnement ferme”, a déclaré le maître des poursuites. Pour sa part, l’avocat de la défense indique qu’il ne saurait nier l’évidence. Cependant, concernant le délit d’acte contre nature, il dit clairement qu’il n’a jamais eu de relation avec K. Signaté. Et de poursuivre, il y’a aucun élément de preuve qui montre la culpabilité du prévenu en ce sens. “On ne l’a pas pris la main dans le sac. Et je demande de le relaxer sur ce délit au bénéfice du doute. Pour le proxénétisme, il est clair et indéniable qu’il favorisait des prostituées et les enquêteurs ont trouvé dans son iPhone des annonces publicitaires. Sur ce, je demande une application bienveillante de la loi”, a dit la robe noire. Finalement l’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 05 août prochain.

