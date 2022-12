Classement FIFA Mondiale : Le Sénégal perd sa place devant le Maroc

Très attendu après la Coupe du monde 2022, le classement FIFA a été publié ce jeudi avec de nombreux changements à la clé. Eliminé dès les quarts de finale de la compétition, le Brésil conserve la première place d’un rien devant le nouveau champion du monde argentin, désormais deuxième, tandis que la France, finaliste malheureuse, grimpe sur le podium en éjectant la Belgique au 4e rang.

La bande à Walid Regragui s’impose donc comme le nouveau leader africain, en doublant nettement le Sénégal, qui, malgré son parcours jusqu’en 8es de finale du Mondial, perd une place au niveau mondial pour se retrouver 19e. Pas de changement en revanche pour la Tunisie. Eliminés au premier tour mais après avoir fait chuter la France (1-0), les Aigles de Carthage restent 30es au niveau mondial et sur la dernière marche du podium à l’échelle africaine. Outre les 172 buts qui ont été inscrits pendant ce mois de compétition, c’est surtout le parcours du Maroc qui a le plus impressionné. En effet, les Lions de l’Atlas ont réussi à se qualifier en demi-finale faisant d’eux la première nation africaine à atteindre ce niveau. Une performance qui est bénéfique au Maroc sur tous les plans.

Dans le classement FIFA, publié ce jeudi 22 décembre, le royaume chérifien a détrôné le Sénégal sur le plan africain en prenant la première place sur le plan continental. Mieux encore, les hommes de Walid Regragui occupent désormais la 11e place sur le plan mondial. Le Sénégal quant à lui recule d’un rang sur le plan mondial et se retrouve désormais 19e. Le reste du top 10 est complété par : la Tunisie (30e), le Cameroun (33e), le Nigéria (35e), l’Egypte (39e), l’Algérie (40e), le Mali (45e), la Côte d’Ivoire (47e) et le Burkina Faso (50e).

10 pays africains dans le top 50

Le top 10 mondial

1. Brésil

2. Argentine

3. France

4. Belgique

5. Angleterre

6. Pays-Bas

7. Croatie

8. Italie

9. Portugal

10. Espagne

Le top 20 africain

1. Maroc (11e au niveau mondial)

2. Sénégal (19e)

3. Tunisie (30e)

4. Cameroun (33e)

5. Nigeria (35e)

6. Egypte (39e)

7. Algérie (40e)

8. Mali (45e)

9. Côte d’Ivoire (47e)

10. Burkina Faso (50e)

11. Ghana (58e)

12. Afrique du Sud (67e)

13. Cap-Vert (72e)

14. RD Congo (73e)

15. Gabon (79e)

16. Guinée (83e)

17. Zambie (88e)

18. Ouganda (89e)

19. Bénin (91e)

20. Guinée Equatoriale (98e)

Présent au Mondial, le Ghana grimpe légèrement pour se retrouver 58e grâce à sa victoire contre la Corée du Sud (3-2), tandis que le Burkina Faso, fort de son succès contre la Côte d’Ivoire en novembre en amical (2-1), progresse et permet à l’Afrique de compter un dixième représentant dans le Top 50 mondial ! Rendez-vous le 6 avril 2023 pour la prochaine édition du classement FIFA, après le CHAN 2023 (13 janvier-4 février) et les deux prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2023 au programme en mars.