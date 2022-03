Climat des affaires: Dégradation de 5,9 points en janvier 2022

Le climat des affaires au Sénégal s’est dégradé 5,9 points en janvier 2022 compare au mois précédent. En janvier 2022, le climat des affaires au Sénégal s’est dégradé de 1,9 point par rapport au mois précédent, selon une enquête d’opinion sur la conjoncture réalisée auprès des chefs d’entreprise par la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) basée à Dakar.

L’indicateur synthétique de ce climat des affaires, calculé sur la base des soldes d’opinion des chefs d’entreprises, s’est établi à 96,5 contre 102 en décembre 2021. Cet indicateur est ainsi passé en dessous de sa moyenne de long terme qui est de 100. <<Ce retrait traduit le pessimisme des prestataires de services, des commerçants et des entrepreneurs.

En janvier 2022, l’activité du secteur secondaire s’est contractée de 8,0% en variation mensuelle, en raison essentiellement de la fabrication de produits agroalimentaires (-13,9%), de la « production de la filature, du tissage et de l’ennoblissement textile » (-37,0%) et de la fabrication de matériels de transport (-66,8%). Il en est de même des branches « production de métallurgie et de fonderie et fabrication d’ouvrage en métaux » (-30,9%) et « production et distribution d’électricité et de gaz » (-10,1%). Toutefois, les activités extractives (+23,0%), la construction (+8,9%) et la « production et distribution d’eau, assainissement et traitement des déchets » (+7,0%) se sont bien comportées sur la période.

Sur un an, l’activité du secteur a enregistré une hausse de 2,7%, au mois de janvier 2022, portée, notamment, par les activités extractives (+9,2%), la construction (+6,2%), la « production et distribution d’électricité et de gaz » (+14,5%) et la « production et distribution d’eau, assainissement et traitement des déchets » (+13,2%). En revanche, sur la période sous revue, la fabrication de produits agroalimentaires (-5,3%), la « production de la filature, du tissage et de l’ennoblissement textile » (-19,0%) et la « production de métallurgie et de fonderie et fabrication d’ouvrage en métaux » (-7,0%) se sont repliées.

M. BA