Clôture de la formation des 1000 volontaires de la consommation : Un défilé grandeur nature organisé ce jeudi

En prélude à la cérémonie de clôture de la formation des 1000 volontaires de la consommation, une répétition générale du « défilé grandeur nature » s’est tenue ce jeudi 2 octobre 2025, au Centre d’Entraînement Tactique Capitaine Mbaye DIAGNE de Thiès.

La séance s’est déroulée sous la présidence du Chef d’Escadrons, Badara POUYE, Commandant du centre en présence des autorités du Ministère de l’Industrie et du Commerce ainsi que de la Direction Générale du Service Civique National.

L’animation musicale a été assurée par la fanfare de la Police nationale, qui a donné une solennité particulière à cette répétition.

À l’issue de la démonstration, le Commandant POUYE a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des prestations observées. Il a encouragé les volontaires à maintenir la même rigueur et la même discipline afin d’offrir, ce vendredi 3 octobre 2025, un défilé irréprochable marquant la clôture officielle de cette formation.