CMD :Van Dijk déçu pour Mané

Lors d’un passage en conférence de presse, le défenseur central et capitaine des Pays-Bas, Virgil van Dijk (31 ans, 49 sélections et 6 buts), a adressé une pensée à son ancien coéquipier à Liverpool, le Sénégalais Sadio Mané (30 ans, 92 sélections et 33 buts) qui, blessé, va manquer la Coupe du monde. Le Néerlandais se montre particulièrement triste pour l’attaquant du Bayern Munich, qu’il aurait dû affronter lors de la phase de poules.

« Tout d’abord, je suis très triste pour Sadio, car il va manquer le tournoi. Cette compétition mérite les meilleurs joueurs du monde et il en fait partie. C’est aussi un bon ami à moi donc j’aurais aimé jouer contre lui. Mais vous savez, ils (les Sénégalais) ont assez de joueurs qui peuvent prendre sa place, évidemment pas de la même qualité, Sadio est exceptionnel, un joueur de classe mondiale. Il va manquer à cette rencontre », a regretté le Batave.