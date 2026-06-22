Coalition Diomaye président : La Coordination de Fatick appelle à la vigilance, à l’unité et à la mobilisation autour de Diomaye

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Ce lundi les trois coordinations de la région de Fatick ont fait face à la presse afin de se prononcer sur la situation politique qui prévaut actuellement dans leur région.

Selon les responsables sous la houlette du Directeur général du Promovilles Serigne Ndiaye, depuis l’accession du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la magistrature suprême, d’importants efforts ont été consentis pour accompagner le monde rural, notamment à travers la distribution d’intrants agricoles en quantité suffisante et dans les délais requis, permettant ainsi aux producteurs de mieux préparer la campagne hivernale. A preuve « lors du dernier Conseil des ministres, le Président de la République a exhorté le gouvernement à accélérer la distribution des bourses de sécurité familiale afin de soulager les difficultés auxquelles font face de nombreuses familles sénégalaises. »

Lors de cette rencontre dit-il, « certains de nos anciens collaborateurs, dont nous connaissons les limites de leur poids et l’influence politique dans la région, tentent de se repositionner sur l’échiquier politique. Bénéficiant désormais des moyens liés à leurs nouvelles fonctions, ils s’emploient davantage à dénigrer et à saboter les actions du Président qu’à servir les populations. Depuis leur nomination, ils se sont éloignés de la base et ne reviennent sur le terrain qu’à l’approche des élections dans l’espoir de séduire à nouveau les citoyens. »

A en croire ces responsables de la Coalition Diomaye président, les populations de Fatick sont conscientes des enjeux et savent faire la part des choses. « Après plusieurs années d’exercice du pouvoir, ces responsables ont montré leurs limites à travers des comportements et des attitudes qui ont fini par entacher leur crédibilité. Confrontés à leurs propres insuffisances et à leur perte d’influence, ils se réfugient aujourd’hui dans la calomnie, les manœuvres politiciennes et les mises en scène destinées à se présenter comme des victimes. »

Ils ont lancé un appel à la vigilance, à l’unité et à la mobilisation autour de Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, gardien des valeurs républicaines et défenseur de l’intérêt supérieur de la Nation.

« De nombreux Sénégalais s’accordent aujourd’hui à reconnaître que notre pays est engagé dans une nouvelle ère, portée par une gouvernance fondée sur la transparence, la rigueur, la justice et l’efficacité. Le gouvernement poursuit ainsi le même objectif de développement national, mais avec une méthode renouvelée, adossée à une exigence exemplaire de bonne gouvernance » a noté le Dg de Promovilles.

S’agissant des prochaines joutes ladite coalition entend rééditer les performances réalisées lors des deux précédentes échéances électorales. « Des résultats significatifs ont été obtenus grâce aux sacrifices consentis par les leaders de terrain qui ont souvent mobilisé leurs propres moyens pour faire face à l’adversité politique », selon les organisateurs.

Dans une démarche visant à consolider les acquis, il s’agirait selon les responsables de vulgariser davantage la vision de Diomaye, « ainsi que les nombreux projets qu’il entend réaliser au profit des populations longtemps laissées en marge du développement. »