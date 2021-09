COJER de Golf Sud réclame la destitution de Oumar Coundoul

Après la sortie du coordonnateur de la COJER de GOLF SUD soutenant la candidature de Lat Diop à la mairie de Golf Sud, la réplique des jeunes de Mme le ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall n’a pas tardé avec la Cojer qui exige le départ de Oumar Coundoul.

L’histoire a voulu que le parti soit sorti vainqueur de toutes les joutes électorales auxquelles on a pris part dans la commune de Golf Sud. Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons être concentrés, mobilisés et très disciplinés pour une éclatante victoire au soir du 23 janvier 2022. Cette dynamique de cohésion et d’harmonie vient d’être sapée par un soi-disant coordonnateur illégitime dont la nomination, décidée dans l’intimité d’un salon, n’a fait l’objet d’aucun consensus.

Nous tenons à porter à votre attention que Force restera à la jeunesse républicaine légitime de la commune de Golf Sud.

Nous avons été dans tous les combats et livré des batailles acharnées pour le parti. Les hommes ont toujours, l’ardeur la volonté en crescendo.

OUMAR COUNDOUL et sa bande d’opportunistes et de vendus ont ourdi un plan machiavélique de trahir la volonté de l’écrasante majorité de la jeunesse, qui est d’élire Mme le Ministre Néné Fatoumata Tall Mairesse de la commune de Golf sud . Ni deal, ni lobbies, ni tripatouillage ne seront tolérés au profit d’un abject intérêt. Nous sommes des dignitaires de l’Apr, nous avons cheminé avec vous, gagné tous les combats avec vous et comptons encore le faire.

La sortie maladroite et inopinée de ce soit disant coordonnateur limité et choisi par complaisance ne traduit en rien la volonté de la masse.

Cette faute impardonnable motive notre volonté de le destituer . La logique voudrait, en tant que militant discipliné et par pure courtoisie, consulter les membres du bureau pour prendre une quelconque décision politique. Tout ceci dénote de son incapacité à diriger une telle structure et de ce fait, nous exigeons sans délai, son départ de la tête de la structure qui nécessite des valeurs sures, à même de pouvoir prétendre en être le coordonnateur.

Aussi instable que le ventre d’un bébé, Coundoul était avant hier, contre Lat Diop, hier avec Néné Fatoumata Tall, et aujourd’hui avec Lat Diop. Cet homme incongru est capable d’épouser demain la candidature de « Yewwi askan wi » pour les Locales. Nous interpellons M. le coordonnateur départemental Aliou Sall sur les agissements de ce dernier. La jeunesse républicaine de la commune de Golf Sud acte, avec effet immédiat, la destitution de M. OUMAR COUNDOUL de la tête de la Cojer de Golf Sud et, par la même occasion, la mise en place d’une nouvelle coordination gérée par les jeunes et pour les jeunes. La COJER, dans son choix, s’inscrit dans la logique de LÉGITIMITÉ, D’AUTHENTICITÉ et de COMPÉTENCES.