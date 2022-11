Colloque sur religions à Dakar: Le dialogue interreligieux au service de la paix

La Maison de la Culture Douta Seck de Dakar va accueillir pour deux jours, une colloque sur les religions et identités dans un monde fragilisé. D’ailleurs les activités ont démarré ce mardi 29 novembre. Une initiative de la fondation Konrad Adenauer en collaboration avec l’Ambassade d’Israël au Sénégal, à l’intention de hauts dignitaires religieux et culturels, des sommités de la diplomatie, de la sécurité, de la culture et de la société civile en général. L’objectif est de renouer le fil du dialogue pour asseoir la cohésion sociale au Sénégal et dans la sous-région ouest-africaine.

A l’ouverture des travaux hier, Mme Caroline Hauptmann, la représentante résidente de la fondation Konrad Adénauer à Dakar a fait savoir que ce 14e colloque, à l’exemple des précédentes éditions, engage les participants dans la recherche de solutions résilientes aux crises multiformes qui ébranlent la planète : « c’est une thématique qui ressort une problématique que nous avons tous vécue au niveau mondial avec la Covid-19. Par ailleurs, nous estimons que la cohésion sociale est bien possible avec le maintien de la paix. Le monde en général et la sous-région en particulier est marqué par des conflits notamment les pays périphériques du Sénégal qui connaissent une instabilité et comment combattre aussi l’extrémisme violent».

Et Mme Hauptmann de poursuivre que c’est la première fois que le cheikh Moafaq Tafik de la communauté Druze fait le déplacement de Jérusalem vers l’Afrique subsaharienne en compagnie d’une délégation composée de Mme Dr Dania Berg. Son Excellence Ben Bourguel, ambassadeur d’Israël au Sénégal est tout aussi satisfait de la qualité de l’organisation conjointe que nous faisons chaque année de ce colloque. Et nous avons été sans doute honorés par la présence du représentant de l’Ambassadeur d’Allemagne au Sénégal à cette cérémonie ».