Combat Sa Thiès Vs Reug Reug : Le CNG donne son verdict

C’est officiel. Le CNG vient de rendre son verdict sur le combat Reug Reug vs Sa Thiès, après le recours de ce dernier. Le CNG a décidé d’annuler la victoire dans un premier temps de Reug Reug et a déclaré Sa Thiès Vainqueur.

Depuis dimanche dernier, les fans de lutte ont été attentifs à la décision du CNG pour résoudre le différend entre Sa Thiès et Reug Reug qui ont combattu à l’arène nationale. Reug Reug avait été déclaré vainqueur le jour du combat, mais cette décision arbitrale a été contestée par le monde de la lutte car il avait posé ses quatre appuis lors du premier accrochage, ce qui est synonyme de défaite avant de terrasser Sa Thiès.

Ce dernier, insatisfait, a déposé une plainte et vient d’avoir gain de cause, car l’instance dirigeante de la lutte a accordé la victoire à Sa Thiès.

Convoqués ce mercredi au CNG, Sa Thiès et Reug Reug ont enterré la hache de guerre. Le lutteur de Guédiawaye a été désigné vainqueur après recours et malgré cela, une bonne ambiance a régné dans les bureaux de l’instance dirigeante de la lutte. Les managers des deux lutteurs ainsi que les deux protagonistes ont regretté les violences et les saccages notés à l’arène nationale ce dimanche.