Comment Idy prépare la présidentielle de 2024

A quelques mois de la présidentielle de 2024, le parti Rewmi s’inscrit dans la continuité de ses activités politiques. Conformément à son programme d’animation et de mobilisation, Idrissa Seck, président du Parti Rewmi a présidé, ce samedi 5 novembre 2022, une réunion du Secrétariat national (SN) élargi aux coordonnateurs départementaux et aux autres instances de son parti.

Dans la même dynamique, il a reçu, le dimanche, à 10 h, plus de 600 responsables des régions de Dakar et de Thiès. Chaque commune a été représentée par son coordonnateur et ses responsables des femmes, des jeunes, des anciens, des cadres et des enseignants.

Le Cyber Campus, siège de son parti, à Thiès, était finalement devenu trop exigu pour contenir les milliers de militants venus d’horizons divers.

Entouré de ses vice-présidents, Idrissa Seck a décliné le seul point inscrit à l’ordre du jour notamment la continuité des activités du Parti Rewmi.

Idrissa Seck a écouté, tour à tour, les différents responsables de son parti qui ont renouvelé leur engagement et leur détermination à l’accompagner pour la conquête et l’exercice du pouvoir.

Au terme d’échanges fructueux, le Président Idrissa Seck a adressé ses plus vives félicitations aux responsables de son parti pour leurs pertinentes interventions et contributions.

Malgré la forte pression de ses affidés, il a évité d’aborder la question de sa probable candidature à la Présidentielle 2024. Quand bien même, il a rassuré ses militants pour leur dire qu’ils auront bientôt leur réponse par rapport à cette question largement évoquée par l’assemblée.

Dans une démarche consensuelle et inclusive, il a donné des orientations clairement définies aux membres du Secrétariat national (SN), aux coordonnateurs départementaux et aux autres responsables des instances de son parti.

Il s’agira, dans un premier temps, de se limiter à mettre à jour le fichier-répertoire des responsables du parti à l’échelle nationale.

La seconde recommandation concerne le recensement des militants du parti, à la date d’aujourd’hui, dans les différentes Collectivités territoriales, du Sénégal.

Il a donné, comme troisième recommandation, la tenue de réunions périodiques et régulières du Secrétariat national (SN).

Et enfin, le Président Seck a inscrit, dans l’agenda de son parti, l’organisation d’un Congrès national, au mois de février 2023.

Dans les jours à venir, l’ancien maire de Thiès effectuera une tournée nationale dans les autres régions, suivant le chronogramme établi à cet effet.

