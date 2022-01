Commission de recensement des votes: Quelques résultats provisoires

La razzia de Yewwi à Guédiawaye confirmée

Le tribunal départemental de Guédiawaye confirme la razzia de Yewwi Askan Wi dans la localité. La coalition Yewwi Askan Wi a remporté la maire de la ville de Guédiawaye, de Golf Sud et de Sam Notaire selon les résultats provisoires. Benno Bokk Yakaar a obtenu 29674 voix pour la ville de Guédiawaye et Yewwi Askan Wi a eu 34143 voix. Dans la commune de Golf Sud, la plus peuplée de Guédiawaye, Yewwi Askan Wi, avec Khadija Mahécor Diouf, a obtenu 9260 électeurs contre 8142 voix pour Benno Bokk Yakaar de Lat Diop.

À Sam Notaire commune, Yewwi Askan Wi a obtenu 2900 électeurs contre 2393 voix pour Benno Bokk Yakaar. La commune de Wakhinane Nimzatt a été remportée par Benno Bokk Yakkar avec 6.107 voix (scrutin majoritaire, 34 sièges et 13 sur la liste proportionnelle). Yewwi Aksan Wi a obtenu 5.890 voix (12 sièges), Parti Euleuk Sénégal 2361 voix (5 sièges), And nawlé and liguey 810 voix (2 sièges), Grande coalition Guem sa bopp 1118 voix (2 sièges), Wallu Sénégal 1627 voix (3 sièges), Bokk Gis Gis 431 voix, Jammi gox yi 562 voix, le Mouvement des patriotes pour le développement /Liguey 302 voix, Coalition Goxyu bees 526 et Initiative pour le développement 407 voix. BBY est également victorieuse à Ndiarème Limamoulaye avec 3.187 voix (25 sièges pour le scrutin majoritaire et 8 sièges pour le scrutin proportionnel). BBY a également remporté la commune de Médina Gounass avec 3.843 voix (25 sièges au scrutin majoritaire et 13 sièges au scrutin proportionnel).

Tivaouane: BBY perd la commune mais rafle le département

Au niveau de la commune de Tivaoaune, la majorité présidentielle a perdu mais BBY a remporté le département. En effet, sur 142 758 votants, la mouvance présidentielle remporte 48 292 voix. Yewwi Askan Wi vient en deuxième position avec 29933 voix. La troisième place est occupée par la coalition Wallu Sénégal avec 25924 voix.

Mbacké: BBY gagne la commune, Yewwi prend le département

La commission de recensement des votes a confirmé la victoire de la coalition Yewwi Askan Wi à la présidence du Conseil départemental de Mbacké. Ainsi, le président sortant Serigne Fallou Mbacké rempile avec 29 037 voix. Là où le candidat malheureux de Bby Makhtar Diop (Hcct) n’a récolté que 28013 voix. Ce dernier est suivi par la tête de liste de Wallu Sénégal, Cheikh Mbacké Bara Dolly avec 20316 voix. Également, le candidat de Bokk Gis Gis Cheikh Abdou Mbacké Dolly est à la quatrième position avec 13548 voix. Et Docteur Abdoulaye Niane de la coalition Disso Ak Xarnubi est arrivé en dernière position avec 11761 voix. Bref le département de Mbacké qui est tombé dans l’escarcelle de Yewwi Askan Wi.

Département Foundiougne : BBY vainqueur

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY-mouvance présidentielle) a été réélu à la tête du Conseil départemental de Foundiougne en obtenant 37.090 suffrages contre 23.039 voix pour la liste Wallu Sénégal dirigée par El Hadj Famara Senghor. BBY remporte ainsi 47 sièges au Conseil départemental contre 13 sièges pour Wallu Sénégal, selon les résultats de la commission départementale de recensement des votes.

Kolda : « Nay Leer remporte la commune

La commission départementale de recensement des votes a publié les résultats des élections municipales pour la commune de Kolda. Ainsi, la coalition « Nay Leer » de Mame Boye Diao vient en tête avec 8648 voix, suivie de Bby d’Abdoulaye Bibi Baldé, 4767 voix, la coalition AVEC 4026 voix, « Yewi Askanwi » 1456 voix, Wally Sénégal 793 voix et Bunt Bi 571 voix. Ainsi, la commune a enregistré 38 571 inscrits avec 30420 nombre de votants, pour un nombre de suffrages exprimés de 20.270.

Oussouye : Yewwi rafle le département

La coalition Yewwi Askan Wi après avoir partagé les communes du département d’Oussouye en remportant deux sur cinq, s’est emparée du conseil départemental. Selon les résultats publiés par la commission électorale, la coalition Yewwi Askan Wi devance la coalition Benno Bokk Yakaar. Elle a récolté 5.185 contre 4.151.

Résultats à Yeumbeul

Yewwi a remporté la commune de Yeumbeul Nord avec 6682 des voix contre 3675 pour BBY, soit une différence de 3007 voix Yewwi a également remporté la commune de Yeumbeul Sud avec 11092 voix contre 7283 pour BBY, soit différence de 3809 voix A Keur Massar Nord, Yewwi totalise 7274 voix contre 6808 pour Benno. A Grand Yoff, Yewwi est devant avec 14.491 voix contre 7435 pour BBY.

M. BA