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Commission d’enquête parlementaire : « Je réponds présent », annonce Daouda Ngom, ancien ministre

15 octobre 2026 Actualité

L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, Daouda Ngom, a annoncé sa décision de répondre à la convocation de la commission d’enquête parlementaire chargée du dossier du projet « Un étudiant, un ordinateur ».

 

Dans une déclaration, il a indiqué qu’il se présentera devant la commission ce vendredi 16 octobre 2026 à 14 h 30, invoquant les principes de transparence, de redevabilité et de respect des institutions de la République.

 

« Six ministres en fonction ou anciens ministres auraient refusé de déférer à la convocation de la commission d’enquête parlementaire sur le projet ‘Un étudiant, un ordinateur’. Pour ma part, au nom de la transparence, de la redevabilité et du respect des institutions de la République, j’ai décidé de répondre à cette convocation demain, vendredi 16 octobre 2026, à 14 h 30, incha Allah », a-t-il annoncé.

 

Selon l’ancien ministre, la reddition des comptes n’est pas une option, mais un principe fondamental de la gouvernance publique.

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