Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Breaking News
thumb 1260x800 6ad126416d676 i1NNIifjRN

Placé en garde à vue à la DSC : ce qui est reproché au chroniqueur Momo Cissé

15 octobre 2026 Actualité

 

Le chroniqueur Mamadou Cissé, alias « Momo Cissé », vient d’être placé en garde à vue à l’issue de son audition à la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Selon des sources de Seneweb, il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles.

Son arrestation est liée à une vidéo publiée par la chaîne YouTube Sen Téranga. Dans cette séquence, Momo Cissé est soupçonné d’avoir porté de graves accusations contre la police nationale. Il aurait déclaré que l’influenceuse Nourah Ba avait été empêchée d’aller aux toilettes lors de sa garde à vue dans un commissariat de Dakar.

 

Le chroniqueur de web TV aurait aussi accusé un policier en civil d’avoir insulté Nourah Ba sur la corniche, avant son interpellation. Il aurait également remis en cause l’autosaisine du procureur de la République dans l’affaire de cette influenceuse. Il pourrait être déféré demain vendredi.

Tags

Vérifier aussi

1444x920 illustrations ecole en greve strasbourg le 18 11 2008

Le G7 annonce trois jours de grève totale à compter du 21 octobre

  Le G7, l’intersyndicale qui regroupe sept syndicats représentatifs de l’enseignement du préscolaire au secondaire, …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved