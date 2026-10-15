Placé en garde à vue à la DSC : ce qui est reproché au chroniqueur Momo Cissé

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Le chroniqueur Mamadou Cissé, alias « Momo Cissé », vient d’être placé en garde à vue à l’issue de son audition à la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Selon des sources de Seneweb, il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles.

Son arrestation est liée à une vidéo publiée par la chaîne YouTube Sen Téranga. Dans cette séquence, Momo Cissé est soupçonné d’avoir porté de graves accusations contre la police nationale. Il aurait déclaré que l’influenceuse Nourah Ba avait été empêchée d’aller aux toilettes lors de sa garde à vue dans un commissariat de Dakar.

Le chroniqueur de web TV aurait aussi accusé un policier en civil d’avoir insulté Nourah Ba sur la corniche, avant son interpellation. Il aurait également remis en cause l’autosaisine du procureur de la République dans l’affaire de cette influenceuse. Il pourrait être déféré demain vendredi.