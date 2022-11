Communiqué : Vision Macky 535 De la crise à la bonne direction de la gouvernance sociale

Sans perdre du temps un seul instant, le président Macky Sall met la pression sur le gouvernement du premier ministre Amadou Ba pour aller dans le sens de mesures fortes et aptes à préserver le pouvoir d’achat des consommateurs sénégalais. Le mouvement Vision Macky 535 n’a pas manqué de faire une analyse sur l’évolution de la gouvernance au Sénégal surtout dans le cadre du Social et de la bonne gouvernance.

Les cadres et experts de la VM535 en parfaite osmose avec les recommandations du conseil présidentiel sur la consommation appelle les commerçants grossistes comme détaillants au strict respect des mesures qui vont de manière contagieuse booster la consommation, et du coup la demande. Cela va avoir un effet de transmission vertueuse sur la chaîne de production, de distribution et de consommation.

Le Sénégal vient de connaître un budget record de 6400 milliards CFA, et se projette sur un taux de croissance à chiffres. Ceci autorise tous les espoirs dans le cadre d’une gestion rigoureuse basée sur une obligation de résultats, secteur par secteur. Les cadres et experts de la VM535 encouragent les consommateurs à éviter les gâchis dans ce tournant fondamental des attitudes résilientes collectives pour accompagner la gouvernance sociale voulue par le président Macky Sall malgré les inquiétudes exprimées par certaines institutions comme le FMI.

Pour le président Macky Sall, le principe de base d’une gouvernance sociale solidaire passe par la satisfaction durable des besoins primaires que sont: le manger, le loger, l’éducation et la santé. C’est ce qui explique les bonnes mesures prises récemment par le conseil présidentiel dédié à la consommation.

Nous appuyons ces mesures salvatrices et appelons les administrations publiques à rationaliser leur système de consommation en eau, en électricité et en carburant pour faire des économies à grande échelle pour accompagner les mesures prises en ce conseil présidentiel qui prendra incontestablement date avec l’histoire. Tous unis et engagés pour relever les challenges actuels et futurs ! Dakar, ce 5 novembre 2022 Les cadres et experts de la VM535