Concert de casseroles : Le forum du justiciable invite Yewwi à reporter son programme

Les membres du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi et ceux du parti des patriotes, d’Ousmane Sonko ont tenu une conférence de presse mercredi à Dakar. Cheick Tidiane Youm a réitéré l’appel de son parti au gouvernement, à tout mettre en œuvre pour l’ouverture d’informations judiciaires sur les fonds force Covid-19 comme recommandé par la Cour des comptes. Mais le Forum du Justiciable bannit cette méthode de l’opposition de manifester par les ustensiles dans ce contexte de fin d’année où le chef de l’État s’adonne à son traditionnel discours à la nation.

Le Forum du justiciable, sans avoir la prétention de remettre en cause la liberté de manifestation reconnue à l’opposition par la constitution, estime que l’heure choisie est inopportune. Selon Babacar Ba et ses camarades, l’adresse du chef de l’État à la nation du 31 décembre est une tradition républicaine qui revêt un caractère symbolique en ravivant notre sentiment d’appartenance à une seule nation et notre commun vouloir vivre collectif.

Ainsi, pour le respect du caractère solennel du discours du Nouvel An du Président de la République, le Forum du justiciable invite la coalition Yewwi Askan WI à reporter cette manifestation à une date ultérieure.

Quant à Ousmane Sonko, il a tenté de galvaniser les Sénégalais pour ce concert de casseroles qu’il entend organiser le 31 décembre à l’heure du discours annuel du président Macky Sall pour marquer le mécontentement du peuple : nous voulons que le 31 décembre à 20h00 (GMT NDLR) que le monde entier entende le bruit des casseroles pour savoir que le peuple n’est pas content de Macky Sall et de son gouvernement. Je demande à tous les Sénégalais de tout les âges de participer à ce concert de casseroles pour faire le maximum de bruit, car Macky Sall ne connaît que cette langue.

Le leader du Pastef a dans la foulée annoncé un rassemblement pour le 6 janvier prochain après celui des organisations de la société civile. Déjà en juin dernier, Ousmane Sonko avait initié un concert de casseroles et de klaxons à Dakar à l’approche des élections législatives.