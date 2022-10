Concertations sur la vie chère : Le SEP de BBY salue ce nouveau virage et donne des assurances au Chef de l’État

Le projet de budget du Sénégal pour l’année 2023, que le gouvernement soumettra à l’approbation de l’Assemblée nationale, est fixé à six mille quatre cent milliards (6.400 Mds) de francs CFA. Ce budget marque un tournant dans la vie de notre nation et ouvre de nouvelles perspectives à notre peuple.

D’une part, la couverture des dépenses par nos recettes propres a atteint un taux de quatre-vingt-trois pour cent (83 %) et, d’autre part, la croissance attendue va hisser notre pays au rang des pays ayant les plus fortes croissances, dans un contexte post-covid non encore totalement maitrisé, mais surtout, dans un environnement où la guerre sape les fondements de l’équilibre mondial.

Dans ce contexte particulier, l’audace et la lucidité sont les ferments de la résilience de notre peuple, face à tous les dangers qui, ailleurs, annihile les efforts et les sacrifices.

Une nouvelle ère s’ouvre. En conséquence, y sont attendues de nouvelles attitudes fondées sur la responsabilité et le patriotisme, pour sauvegarder notre modèle démocratique en en consolidant les fondements. L’Assemblée nationale, lieu par définition du dialogue démocratique, sera appelée à examiner, dans la diversité de sa composition, le budget ainsi arrêté, mais aussi, les décisions exceptionnelles, prises par le Président de la République, pour alléger le coût de la vie et faciliter l’accès des Sénégalais à tous les services sociaux de base, en y consacrant une part importante des recettes tirées de nos nouvelles ressources.

La coalition BBY salue ce nouveau virage et assure le président de la République de son soutien sans réserve. Elle assure également le gouvernement de sa totale disponibilité à l’accompagner, dans le combat qui lui est assigné, pour ouvrir de nouvelles perspectives à notre peuple, en le hissant au rang que lui confèrent le travail et le mérite de ses enfants, et le porter résolument vers l’émergence. C’est dans le combat que nous protégeront notre démocratie, dans la vigilance que nous vaincrons la malédiction des hydrocarbures, dans la confiance en notre peuple et dans l’audace que nous sauvegardons notre indépendance et assurerons l’émergence de notre pays.

Pour la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar

Le Secrétariat Exécutif Permanent