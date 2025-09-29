Conférence des Nations Unies sur l’eau 2026 : Le Sénégal désigné comme co-organisateur

Partager Facebook

Le Sénégal a été officiellement désigné pour co-organiser la Conférence des Nations Unies sur l’eau 2026, aux côtés des Émirats arabes unis.

L’annonce a été faite par le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement qui estime que cette décision traduit une reconnaissance majeure du « leadership sénégalais » en matière de gestion de l’eau et d’assainissement. Cheikh Tidiane Dieye indique, en outre, que cette décision permettra au Sénégal de montrer sa grandeur au niveau mondial. D’ailleurs, il a invité les pays africains à parler d’une même voix lors de cette rencontre d’une importance capitale.

Ce rendez-vous mondial, prévu en décembre 2026, constituera une étape stratégique pour renforcer la coopération internationale autour de la gestion durable, équitable et inclusive des ressources en eau.