Confrontation Adji Sarr et Ndèye Khady Ndiaye: Grand déballage !

La confrontation entre Adji Sarr et Ndèye Khady Ndiaye fut chaude et houleuse. Elle a viré au déballage.

Lors de leurs auditions croisée, les deux parties ont campé sur leurs positions. Adji Sarr maintenant ses accusations contre Ousmane Sonko et Ndèye Khady Ndiaye lavant le leader de Pastef.

«A chaque fois qu’Ousmane Sonko manifestait son désir de recevoir son massage ‘rapide’, il gardait son pantalon, mais le plus souvent, il exigeait son massage ‘complet’, rembobine Adji Sarr, reprise par L’Observateur qui, dans son édition de ce vendredi, a fait un compte-rendu détaillé de la confrontation dans le bureau du Doyen des juges. Dans ce dernier cas, il était tout nu, allongé sur le lit de la cabine. D’ailleurs, c’est ça la règle dans le salon : tous les hommes sont nus et nous, les masseuses, sommes en string et soutien-gorge.»

Revenant sur les circonstances des viols répétés présumés, l’accusatrice de Sonko ajoute que pour un massage «complet», deux filles étaient mises à la disposition du leader de Pastef. Et, d’après toujours Adji Sarr, après un massage à quatre mains, Sonko faisait sortir l’autre fille pour abuser d’elle.

Ndèye Khady Ndiaye a démenti ces faits. Laissant entendre qu’Ousmane Sonko venait dans son salon juste pour soigner son dos. Interpellé par le Doyen des juges sur ses compétences en kinésithérapie, la patronne de Sweet Beauty admet n’avoir aucune formation en la matière. Mais, s’empresse-t-elle d’ajouter, elle a pu soigner les maux de dos du maire de Ziguinchor.

Dans tous les cas, Ndèye Khady Ndiaye affirme n’avoir jamais été informée de cas de viol dans son institut. Une déclaration qui a mis Adji Sarr dans tous ses états. La masseuse a martelé ses accusations et même accusé son ex-patronne d’adultère avec Ousmane Sonko, prenant comme témoins les autres masseuses de Sweet Beauty.