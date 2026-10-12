Confrontation électrique à l’Assemblée : Quand Abdou Karim Fofana et les députés se livrent un duel verbal

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L’Assemblée nationale a été le théâtre d’un véritable clash verbal entre l’ancien ministre et Directeur Général de l’AGPBE, Abdou Karim Fofana, et les membres de la commission d’enquête parlementaire, illustrant les tensions politiques et institutionnelles autour de la gestion des biens de l’État. De petites confrontations houleuses se sont soldées par des rappels formels au règlement de l’Assemblée, notés tout au long de l’audition d’Abdou Karim Fofana sur le patrimoine bâti par la commission d’enquête parlementaire ce lundi.

Le président de séance, le député Momar Talla Ndao, a tenté tant bien que mal de canaliser les débats vers l’examen technique des dossiers tout en rappelant aux témoins l’obligation absolue de rendre des comptes au peuple sénégalais souverain. Ce dernier étant déterminé à aller au bout de son argumentaire, les échanges ont fini en queue de poisson.

Une tension palpable dès les premières minutes

D’un côté, les députés ont multiplié les questions et les interpellations directes, exigeant des réponses sans détour sur la légalité des baux, l’absence de décrets d’approbation et la responsabilité personnelle de l’ancien gestionnaire dans les dossiers sensibles (Cité Fayçal, Dak Tower, villas des Mamelles). De l’autre côté, l’invité a opposé une résistance farouche, estimant qu’on lui refusait le droit d’exposer le contexte global de ses décisions et qu’on tentait de lui imputer des responsabilités antérieures à sa gestion.

La situation a dégénéré à plusieurs reprises lorsque l’ancien DG a refusé d’être interrompu dans ses longs développements explicatifs, reprochant au président de séance de vouloir restreindre sa liberté de parole. Abdou Karim Fofana a rappelé à plusieurs reprises qu’il comparaissait de son plein gré, insistant sur le respect de son honorabilité en tant qu’ancien ministre de la République. Les interventions croisées des députés, interrompant le témoin pour l’empêcher d’éluder les questions chiffrées sur les baux, ont provoqué des échanges vifs où les mots « respect de la courtoisie », « censure » et « partialité » ont été lancés. Certains députés n’ont pas hésité à rejeter en bloc les explications techniques fournies, qualifiant les actes posés de « violations flagrantes des règles de l’administration publique ». Par ailleurs, Momar Talla Ndao a regretté fermement que le débat ait pris une tournure inappropriée.