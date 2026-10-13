Contrôle des deniers publics : Aminata Touré recadre les députés et exige la saisine des corps de contrôle d’État

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S’exprimant sur les récents débats relatifs à la création de commissions d’enquête parlementaires, Aminata Touré a tenu à rappeler les principes cardinaux de la gouvernance républicaine. Pour la coordinatrice de la coalition présidentielle Kiiraay, « la bonne gouvernance et la transparence sont fondamentales pour faire avancer notre pays ». C’est pourquoi, estime-t-elle, « il faut tenir les manœuvres et manipulations politiciennes loin de ces principes républicains cardinaux ».

Interpellant directement les parlementaires sur leurs attributions juridiques et techniques, l’envoyée spéciale du chef de l’État a fermement recadré le rôle de la représentation nationale : « La Cour des Comptes et l’Inspection Générale d’État sont les organes juridiquement habilités à contrôler la bonne utilisation de l’argent public ». Selon elle, « les députés de l’Assemblée nationale ne sauraient s’arroger les prérogatives de la Cour des comptes et de l’Inspection Générale d’État, ils n’en ont absolument pas les attributions juridiques encore moins les compétences techniques ». Rappelant que « la vérification financière c’est un métier qui requiert des capacités spécifiques suite à de longues études, ce n’est pas du populisme », elle a invité à ce que « tous les dossiers évoqués (sans oublier le fonds Jaam de la Casamance) soient transmis aux organes de contrôle dédiés ». « Que chacun reste à sa place et la République ne s’en portera que mieux », a-t-elle martelé.

« Qui va enquêter sur les enquêteurs ? »

Dans une seconde réaction tout aussi incisive visant l’action des députés, Aminata Touré a posé la question de la transparence interne au sein de l’Assemblée nationale : « En pleine frénésie de contrôle illégal des institutions de la République, on ose espérer que vous réfléchissez sur les mécanismes de contrôle de l’ASSEMBLÉE NATIONALE QUI UTILISE L’ARGENT PUBLIC ».

Poussant son interrogation, elle a lancé : « Qui va enquêter sur les enquêteurs ? », avant de conclure par l’adage wolof : « Kouy dig lé sangou na djitou si wanag wi ! ».