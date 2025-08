Coopération Internationale: L’ALASCO met en exergue son impact sur les communautés locales   

Le symposium sur les thèmes de la coopération internationale pour le développement durable et le bien-être des jeunes professionnels organisé par l’alumni des anciens stagiaires sénégalais de la Corée du Sud (ALASCO) a réuni les étudiants du département de psychologie de l’UCAD. Selon le conférencier, Seydina Cissé de l’Alasco, l’une de leurs missions est d’amener leurs membres ainsi que d’autres professionnels dans des domaines divers à apporter des solutions concrètes qui permettront au Sénégal de faire face aux défis de développement durable mais aussi de solidarité. « Ce symposium dont le thème met en avant l’interconnexion de ces trois éléments clés (la coopération internationale, le développement durable et la santé mentale) a pour priorité de mettre l’accent sur l’importance d’une approche holistique pour un avenir prospère et équilibré du Senegal », dit-il. Et de poursuivre : »La coopération permet de relever des défis communs tels que la pauvreté, les inégalités, le changement climatique, les conflits, et de promouvoir la paix, la sécurité, et la croissance économique ». A l’en croire, elle permet également de financer des projets de développement, de faciliter les échanges commerciaux, et d’attirer des investissements étrangers, contribuant ainsi à la croissance économique et à la création d’emplois. « Le thème de ce symposium implique également le développement durable qui permet d’assurer un équilibre entre la croissance économique, le bien-être social et la protection de l’environnement. Cela garantit un avenir viable pour les générations présentes et futures, en répondant aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations à venir », souligne-t-il. Et de renchérir: A l’ALASCO, nous encourageons une croissance économique qui ne se fait pas au détriment de l’environnement, en favorisant l’innovation, la création d’emplois verts et une meilleure gestion des ressources naturelles. Cette approche pourra assurer au Sénégal la disponibilité de ses ressources naturelles ». En ce sens, il fait noter que l’accès à des soins de santé de qualité est essentiel au développement durable. En ce qui concerne les enjeux de la coopération internationale, il relève le manque d’infrastructures, la pénurie de personnel et les difficultés d’accès aux ressources financières. Il donne l’exemple de la coopération coréenne avec leur soutien à la résilience post-COVID en Afrique 43,7 milliards KRW pour la santé, l’éducation, l’agriculture, etc. « La KOICA soutient l’amélioration de la qualité et de l’accès à l’éducation technique et professionnelle », renseigne-t-il. Toutefois, des menaces pèsent sur la cooperation au developpement. Il s’agit d’instabilité politique et la réduction de budgets.

Pour la présidente de l’ALASCO, Fama Cissé Thiam, la coopération internationale appuie beaucoup les pays sous-développés. « Nous qui sommes dans les pays sous-développés, devrions prendre l’indépendance en ce sens », dit-elle. Et d’ajouter: » Il faut que nous nous organisons en essayant de compter sur nos propres moyens et favorisant le développement à nos jeunes grâce à nos propres ressources. C’est la solution pour ne pas tout le temps compter sur des privilèges étrangers ». Elle reste convaincue que la coopération sénégalo-coréenne est une très belle coopération. » Nous avons des membres qui ont été diplômés de la Corée du Sud en étant fonctionnaires de l’État sénégalais et qui sont partis en Corée du Sud, revenus avec une expertise qu’ils ont reversée dans le développement du pays », se félicite-t-elle. Elle rappelle que la Corée du Sud appuie dans tous les domaines comme la pêche, l’éducation, l’administration publique, la sécurité entre autres.