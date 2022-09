Coopération internationale: Le Sénégal signe trois accords avec l’Arabie Saoudite

« Le Président Macky SALL a reçu hier dans l’après-midi le ministre saoudien du Commerce et de l’Investissement. Cette rencontre rentre dans le cadre de la grande commission mixte entre les deux pays. Le Président de CISSCORP HOLDING Ltd a exposé ce soir durant sa présentation et ses rencontres B2B avec le Ministre des investissements de l’Arabie Saoudite et des hommes d’affaires Saoudiens, l’ensemble de ses projets au Sénégal en général, mais plus particulièrement dans sa ville natale, Kaolack.

Ces investisseurs étaient venus de l’Arabie Saoudite pour signer des contrats de partenariat avec nos champions dans les secteurs industriels, du pétrole et du gaz, l’hôtellerie, l’agro-alimentaire, les finances etc…, différents secteurs dans lesquels évolue le Président de Cisscorp Holding. Cette rencontre a été co-présidée par les ministres des Investissements d’Arabie Saoudite et le nouveau ministre de l’économie, du Plan et de la Coopération, Mme Oulimata Sarr.

En présence aussi du Ministre Mountaga Sy, Directeur Général de l’Apix qui a présenté l’ensemble des opportunités d’investissement qu’offre le Sénégal à côté de son collègue d’Arabie Saoudite qui, à son tour, a présenté les avantages d’investissement en terre sainte… M. Baye Ciss a décerné une mention spéciale à son Excellence le nouvel Ambassadeur d’Arabie Saoudite au Sénégal Saad Abdullah Alnofaie Grand organisateur de ce grand forum des affaires…

Khalid Al Falih s’est réjoui du niveau exceptionnel de coopération entre le Sénégal et le Royaume d’Arabie Saoudite », lit-on sur la page de la présidence. « Il a également participé à la signature de trois accords visant à renforcer les relations bilatérales entre Dakar et Riyad. Les trois accords signés sont relatifs aux infrastructures, à l’énergie et à l’eau. L’autoroute Dakar – Tivaouane – St-Louis, une grande centrale électrique au cap des biches et une usine de dessalement sur la grande côte, ce sont les grands projets visés à travers ces accords » a indiqué la présidence.