Corruption et dopage dans l’athlétisme : Papa Massata Diack condamné à cinq ans de prison en appel

L’avocat de la fédération internationale, Me Régis Bergonzi, avait lui dénoncé lors du procès en appel en janvier unede l’IAAF du temps de Lamine Diack, entre 1999 et 2015, un président entouré de fidèles et qui monnayait les loyautés. En première instance, cinq autres protagonistes, dont Lamine Diack, avaient été condamnés. Diack père et l’ancien chef de l’antidopage de l’IAAF, le Français Gabriel Dollé, sont morts en 2021 et les poursuites se sont éteintes. Deux responsables sportifs russes à l’époque des faits, Valentin Balakhnitchev et Alexeï Melnikov, n’ont pas fait appel.