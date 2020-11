Côte-d’Ivoire: Henry Konan Bédié arrêté

La situation est toujours tendue en Côte d’Ivoire après la victoire annoncée du président sortant Alassane Ouattara avec plus de 94% des voix. Plusieurs leaders du comité de transition dont Henri Konan Bédié sont arrêtés.

On leur reproche de vouloir mettre en place un gouvernement parallèle avec le Conseil national de transition. Ce Conseil a été mis sur pied pour un délai de 30 mois. Il a pour objectif de former un gouvernement élargi aux partis représentatifs et à la société civile, d’organiser l’élection présidentielle et législative couplées ou encore un référendum.

Les membres du comité dont la plupart ont assisté impuissamment au saccage de leurs maisons sont en train d’être arrêtés. A la tête du comité de transition, Henri Konan Bédié a été arrêté, en premier. La police anti-émeute a encerclé sa maison. Les journalistes qui se trouvaient à la résidence ont été repoussés à 500 mètres. Des grenades lacrymogènes ont été lancées pour les disperser.

Il n’est pas le seul à être interpellé. Tous les autres leaders qui ont manifesté leur appartenance à ce comité ont été arrêtés.