Coup de filet anti-drogue à Grand-Yoff

Le Commissariat de Grand Yoff a interpellé, le 5 septembre 2025, trois individus pour trafic de drogue et tentative de corruption.

L’affaire a commencé lors d’une mission de sécurisation, lorsqu’un homme a été arrêté près de l’église Saint-Paul. Il transportait un sac contenant 4 kg de chanvre indien.

Interrogé, le suspect a avoué être en possession de la drogue. Il a alors tenté de soudoyer les policiers, leur proposant 1 000 000 FCFA en échange de sa libération. La police a accepté de le laisser appeler ses complices pour qu’ils apportent l’argent.

Peu de temps après, deux autres individus sont arrivés à moto avec une somme de 405 000 FCFA. Ils ont été arrêtés sur-le-champ.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue. La drogue, les deux motos et les 405 000 FCFA ont été saisis. Une enquête est en cours.