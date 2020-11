Coup dur pour le Barça: Ansu Fati absent quatre mois

LIGA – Sorti sur blessure samedi lors du match du Barça face au Bétis Séville, Ansu Fati a été opéré ce lundi du ménisque de son genou gauche a annoncé son club. Son absence est estimée à 4 mois par le FC Barcelone qui va devoir apprendre à vivre sans lui.

La semaine ne pouvait pas plus mal commencer pour le FC Barcelone. Sorti à la mi-temps samedi lors de la réception du Bétis Séville (5-2), Ansu Fati, victime d’une rupture du ménisque gauche après un tacle d’Aïssa Mandi, a été opéré lundi par le Docteur Ramon Cugat. L’ailier international espagnol de 18 ans sera absent des terrains environ quatre mois. Ainsi, la pépite de la Masia pourrait faire son retour sur les terrains courant mars.Après les belles promesses de la dernière saison (8 buts toutes compétitions confondues), Ansu Fati a pris ses responsabilités depuis l’intronisation de Ronald Koeman. Au point d’être déjà indispensable dans le schéma tactique du technicien néerlandais. Le jeune Barcelonais a aussi montré qu’il pouvait être très efficace face au but adverse : déjà cinq buts inscrits (4 en Liga et 1 en C1) et deux passes décisives sur les dix rencontres qu’il a disputées depuis le coup d’envoi de l’exercice 2020-2021.

Depuis le début de sa jeune carrière, Ansu Fati bat des records de précocité. Le 11 décembre dernier, lors du match Inter-FC Barcelone (1-2), il est devenu le joueur le plus jeune de l’histoire à avoir trouvé le chemin des filets en Ligue des champions, à 17 ans et 40 jours. Début septembre, le Catalan a réédité la même performance mais sous le maillot de la Roja, face à l’Ukraine (4-0), à l’occasion de son deuxième match international. Pour le Barça, l’absence d’Ansu Fati va peser lourd.