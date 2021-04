Coupe Arabe de la FIFA : Algérie et Maroc vont s’éviter, l’Egypte en épouvantail

Ce mardi (18h GMT), la FIFA procédera au tirage au sort de la Coupe arabe qui se tiendra du 1er au 18 décembre 2021 au Qatar. Cette première édition de la compétition va mettre aux prises 23 nations (douze asiatiques et onze africaines) dont 16 seulement participeront à la phase finale qui débutera par une phase de groupes avec 4 poules de 4 équipes. Côté africain, seuls l’Algérie, la Tunisie, le Maroc et l’Egypte ont leur billet déjà en poche tandis que les autres nations comme la Mauritanie et les Comores devront passer par les barrages.

En marge du tirage et en s’appuyant sur le classement FIFA, l’instance dirigeante du ballon rond a communiqué les chapeaux qui seront utilisés. L’Algérie, la Tunisie et le Maroc sont placés dans le chapeau 1 avec l’hôte qatari et ainsi assurés de ne pas tomber dans le même groupe. A l’inverse de l’Egypte qui fera figure d’épouvantail dans le chapeau 2. Faites vos jeux !

Chapeau 1 : Qatar, Tunisie, Algérie, Maroc

Chapeau 2 : Egypte, Arabie saoudite, Irak, Emirats Arabes Unis

Chapeau 3 : Syrie, Oman ou Somalie, Liban ou Djibouti, Jordanie ou Soudan du Sud

Chapeau 4 : Bahreïn ou Koweït, Mauritanie ou Yémen, Palestine ou Comores, Libye ou Soudan