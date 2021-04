Coupe CAF : Tirages des quarts, ce vendredi 30 avril

La CAF procédera, ce vendredi à 12h00, au tirage au sort des quarts de finale de la ligue des Champions et de la Coupe CAF. Engagé en C3 le Jaraaf connaitra ainsi son adversaire pour les quarts.

En C1, les quatre équipes qui ont terminé premières de leurs poules respectives se frotteront aux deuxièmes. Mamelodi Sundowns, Simba, Wydad et Espérance de Tunis feront face à Al Ahly, Belouizdad, Kaizer Chiefs et MC Alger. Ce sera également la même procédure en Coupe CAF. Les premiers en l’occurrence, Enyimba, JS Kabylie, Jaraaf et Raja affrontement Orlando Pirates, Coton Sport, CS sfaxien et Pyramids.