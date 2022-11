Coupe du monde 2022 : La vérité sur les « faux » supporters du Qatar

À l’approche du premier match, des centaines de supporters brandissant des drapeaux de pays du monde entier ont été vus en train de chanter dans les rues de Doha. Mais en réponse aux clips postés sur les comptes officiels de la Coupe du monde sur les médias sociaux, certaines personnes se sont demandées pourquoi tant de fans semblaient être d’origine moyen-orientale ou sud-asiatique, bien qu’ils soutiennent de nombreuses équipes du monde entier.

« Sont-ils payés pour être des fans d’autres pays ou quoi ? » déclare une réponse.

La BBC a parlé à un résident qatari, Aaron Fernandes, dont l’héritage familial est originaire d’Inde. Aaron affirme que ces commentaires reflètent une incompréhension plus large de la région. Avec autant de migrants adoptant le Qatar comme foyer, a-t-il répondu, pourquoi le pays ne serait-il pas rempli de supporters de football soutenant différentes équipes internationales ?

« Nous avons de nombreux fans indiens qui aiment le football et je suis heureux que cette Coupe du monde de la FIFA ait mis en évidence à quel point les Indiens aiment le football », déclare Aaron. Il a ajouté que si l’Asie du Sud est célèbre pour son amour du cricket, une grande partie des amateurs de sport de la région aiment aussi le football. Et comme des pays comme l’Inde n’ont jamais participé à une Coupe du monde, ces fans choisissent souvent de soutenir d’autres nations et de se rendre à l’étranger pour les voir jouer.