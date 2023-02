Coupe du Monde des Clubs : 4 équipes africaines en 2025

Alors que le Real Madrid vient de remporter le Mondial des Clubs au Maroc, une nouvelle formule de la compétition va voir le jour, dès 2025. Elle mettra aux prises 32 équipes, dont quatre africaines, et se disputera tous les quatre ans.

La FIFA a également tranché concernant la répartition des places par continent. Sans surprise, les clubs européens se taillent la part du lion avec 12 places. Ils représenteront plus d’un tiers des participants à la compétition. Derrière, l’Amérique du Sud obtient 6 places et l’Afrique devra se contenter de 4 places, comme l’Asie et l’Amérique du Nord et Centrale. En terminant 3e en 2020 et en 2021 puis en atteignant de nouveau les demi-finales cette année au Maroc, le club d’Al Ahly avait contribué à placer l’Afrique à égalité de la zone Concacaf et de l’Asie

L’instance dirigeante du ballon rond a notamment donné des précisions sur le futur format de cette Coupe du Monde des Clubs. Le tournoi ne sera plus annuel à partir de 2025. Il devrait se disputer tous les quatre ans, à l’image de la Coupe du monde traditionnelle. Les mois retenus sont juin et juillet.

En attendant, l’édition 2023 aura lieu en Arabie Saoudite du 12 au 22 décembre, en présence du vainqueur de la Ligue des champions africaine.