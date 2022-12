Coupe du monde: La frustration des athlètes concernant les Primes

« Tout d’abord, j’ai été troublé lorsque j’ai entendu parler de la belle somme d’argent débloquée pour emmener les supporters au Qatar », a déclaré à la BBC l’ancien nageur âgé de 26 ans. « En 2019 et 2021, j’ai voulu participer à une course, mais le billet d’avion pour Dakar était de 705 livres sterling (environ 525 294 francs CFA) et je devais payer 100 livres sterling (environ 89 420 francs CFA) de plus pour mon vélo comme bagage supplémentaire, mais je ne pouvais pas me le permettre », raconte Hamadel Ndiaye. « Parfois, nous devons attendre jusqu’à la dernière minute pour savoir si nous pourrons participer ou pas », se plaint-il.