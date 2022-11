Coupe du monde: Me Augustin Senghor réagit sur le cas de Sadio Mané

«Au moment où on parle, on n’a pas encore de confirmation officielle de la part du Bayern et surtout de son département médical par rapport à cette blessure de Sadio Mané. Et à ce stade là, on ne peut pas confirmer. Tel est la déclaration de Me Augustin Senghor. Depuis quelques heures, nombreux sont les interrogations qui se posent chez les amateurs de foot.

Maintenant c’est un véritable cauchemar pour Aliou Cissé qui risque de perdre le star du Sénégal touché au genou. Il va manquer plusieurs semaines de compétition et cela ne lui permettra pas d’aider les siens sur la pelouse à l’occasion de la Coupe du monde qui se déroulera jusqu’au 18 décembre prochain.

Les supporteurs sénégalais, qui se voient volontiers aller loin dans la compétition, se sont raccrochés à des nouvelles rassurantes rapportées par la presse dans la nuit. Mais la possibilité d’un forfait mercredi matin a produit un effet de choc.