Couplage des élections, Transhumance, Alliance : Me Oumar Youm dévoile le plan de guerre de l’Apr

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Face à la perspective d’un éventuel couplage des élections locales et législatives sur fond d’une hypothèse de dissolution de l’Assemblée nationale, l’Alliance pour la République (Apr) assure être en ordre de bataille.

Selon le responsable de l’Alliance pour la République (Apr) Me El Hadji Oumar Youm, qui s’est confié au journal L’Observateur, le parti s’appuie sur son ancrage territorial et la mise en place de ses structures pour « anticiper sur les éventualités d’un agenda électoral anticipé ».

Concernant la stratégie électorale, Me Youm souligne que l’Apr privilégie des alliances fondées sur des valeurs communes plutôt que des compromissions « contre-nature ». À l’échelle locale, Me Youm précise qu’une « note circulaire ou une directive » sera émise le moment venu pour guider les militants dans les circonscriptions, tandis que sa propre succession à la mairie de Thiadiaye fera l’objet d’un choix concerté avec la base.

Interrogé sur les récents départs de responsables vers la majorité présidentielle, le responsable politique relativise ce phénomène qu’il qualifie de « cycle normal » lors des alternances.

Tout en affirmant qu’il ne faut ni « minimiser » ni « exagérer » ces départs, il rappelle que l’essentiel pour l’Apr réside dans sa capacité de mobilisation, de renouvellement et de travail continu.