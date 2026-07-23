Plus de 300 kg de drogue saisis à Thiaroye : deux dealers arrêtés par la BR de Keur Massar

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En exécution du plan de lutte contre le trafic de stupéfiants, la Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé, le 22 juillet 2026 vers 23 heures, à la saisie d’une quantité importante de chanvre indien et à l’interpellation de deux (02) individus, tous de nationalité sénégalaise, pour association de malfaiteurs et trafic international de chanvre indien, a appris Seneweb du colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division de la Communication et des Relations Publiques de la Gendarmerie nationale.

En effet, suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un probable débarquement d’une quantité importante de chanvre indien en provenance de la Gambie, les éléments de la Brigade de Recherches de Keur Massar ont mis en place un dispositif d’observation et de surveillance sur les lieux indiqués.

Ainsi, les investigations ont permis de localiser l’un des trafiquants dans la cité Bagdad, à Thiaroye-sur-Mer. Son interpellation a permis la découverte, par-devers lui, d’un sachet contenant cinq cents (500) grammes de chanvre indien alors qu’il revenait d’une livraison.

La perquisition effectuée à son domicile a permis la découverte de trois cents (300) kilogrammes de chanvre indien emballés dans des sacs en plastique de couleur noire.

Au cours de l’enquête, le mis en cause a dénoncé son complice, qui a été cueilli à son domicile où il a été trouvé en flagrant délit d’usage de chanvre indien.

La quantité de chanvre indien saisie est de trois cents (300) kilogrammes et cinq cents (500) grammes. Le procureur Saliou Dicko a été informé des faits.