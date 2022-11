Course pour la Présidentielle 2024: Serigne Khassim Mbacké mise sur le cheval Macky…

Le jeune guide religieux Serigne Khassim Mbacké a, déjà, choisi son candidat pour la prochaine élection présidentielle de 2024. Le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul et, non moins, souteneur de la mouvance présidentielle a fixé son dévolu sur le Président Macky Sall : » Notre candidat pour la prochaine élection présidentielle de 2024 est bien le Président Macky Sall. Son bilan élogieux nous convainc. Aujourd’hui, le Sénégal est en passe d’emprunter le dernier virage qui mène à l’émergence et ce, grâce à la vision de cet homme de valeur », s’est expliqué Serigne Khassim Mbacké qui , d’égratigner l’opposition : »Les responsables de l’opposition et, notamment de Yewwi Askan-Wi, doivent avoir raison garder. Ce n’est pas à eux de déterminer qui peut être candidat ou pas. Nous sommes dans un État de droit et c’est le Conseil Constitutionnel qui a habilité à accepter où à réjeter une ou des candidature(s). Faisons-lui confiance. Et Ousmane Sonko et sa bande, personne ne peut troubler la quiétude du peuple », avertit le jeune marabout Mbacké-Mbacké qui demande à ses militants et sympathisants de Dakar, de Touba et du Saloum de se mobiliser pour la vente des cartes au sein de l’Alliance Pour la République (APR).

