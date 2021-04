Couverture Maladie Universelle : PRÈS DE 87 % DE LA CIBLE ATTEINT À SÉDHIOU

Le directeur général de l’Agence nationale de la couverture maladie universelle (ANACMU), docteur Bocar Mamadou Daff, s’est réjoui de la performance accomplie par la région de Sédhiou (sud) qui compte 141.000 bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) et a atteint ainsi un taux de 86, 68 % de la cible estimée à 602.687 personnes. Ce résultat a été obtenu au terme de cinq ans de mise en œuvre de ce programme phare du chef de l’Etat, Macky Sall. Mais bien que se réjouissant des performances de la région, Bocar Mamadou Daff n’en rappelle moins qu’il y a beaucoup de défis en matière d’extension de la couverture maladie universelle, au vu du contexte socio-économique et géopolitique de la zone.

En visite dans la région de Sédhiou, le DG de l’ANACMU a souligné l’importance d’élargir les zones d’intervention de la CMU, à travers le projet ISMEA (Investir sur la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent). Un projet est financé par la Banque mondiale, pour un montant de plus de deux milliards de francs CFA. M. Daff estime qu’il renforcera notamment l’assise financière des mutuelles de santé, à travers un enrôlement des enfants de moins cinq ans et de toutes les femmes enceintes. Tout comme plusieurs autres régions, déclare-t-il, Sédhiou a besoin de restructurer les organisations mutualistes, pour une meilleure gouvernance dans la gestion de ses ressources avec une équipe technique dédiée.

A Sédhiou, Bocar Mamadou Daff est venu rencontrer tous les acteurs concernés par la CMU, afin de procéder à une évaluation de la situation actuelle et lancer le projet d’extension de la couverture maladie universelle, en vue de l’inclusion des enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes. Les autorités, les associations et les acteurs de la santé se sont réjouis de sa visite et l’ont félicité pour cette phase de maturation dans laquelle s’inscrit le programme.