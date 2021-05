Relatives sit next to the dead bodies of Covid-19 coronavirus victims at a municipal electric crematorium in Allahabad on April 22, 2021. (Photo by Sanjay KANOJIA / AFP)

Covid-19 : 1 décès, 62 cas positifs, 437 792 vaccinés Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation journalière de l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, ce vendredi 21 2021. Sur 1438 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 62 nouveaux cas de coronavirus, répartis comme suit : 23 cas contacts, aucun importé et 39 communautaires… 38 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 07 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. 01 décès a été enregistré ce jeudi 20 mai 2021. L’état de santé des autres patients reste stable. A ce jour, 41023 cas ont été déclarés positifs, dont 39 710 guéris, 1129 décédés et 183patients sous traitement. Depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 437 792 Sénégalais ont été vaccinés. Articles similaires Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest