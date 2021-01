(FILES) In this undated handout image obtained July 15, 2020, courtesy of National Institute of Allergy and Infectious Diseases(NIH/NIAID), shows a colorized scanning electron micrograph of an apoptotic cell (blue/green) heavily infected with SARS-COV-2 virus particles (yellow), isolated from a patient sample, captured at the NIAID Integrated Research Facility (IRF) in Fort Detrick, Maryland. - US pharmaceutical company Eli Lilly's combination of two synthetic antibodies against Covid-19 reduced hospitalizations and deaths by 70 percent in high-risk patients with recent positive tests, the company said on January 26, 2021. "Bamlanivimab and etesevimab together have the potential to be an important treatment that significantly reduces hospitalizations and death in high-risk COVID-19 patients," Lilly's chief scientific officer Daniel Skovronsky said. (Photo by Handout / National Institute of Allergy and Infectious Diseases / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES/HANDOUT " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Covid: La variante britannique au Sénégal La souche britannique, réputée plus contagieuse et plus dangereuse est bien présente au Sénégal si l’on croit le Professeur Souleymane Mboup qui dirige le laboratoire IRESSEF. Il y a 10 jours, après l’annonce de la découverte du variant britannique en Gambie, l’Iressef déclarait que sur les résultats d’analyses en sa disposition, il n’y avait pas encore de nouveaux variants. “ Sur les 100 échantillons aucune mutation sur le gène spike n’a été retrouvée. En faisant l’arbre phylogénétique, les séquences du Sénégal retrouvées sont très loin des nouveaux variants”, renseignait Pr Mboup. La donne a désormais changé et cela pourrait peut-être expliquer l’explosion des nouveaux cas positifs et des décès liées à la pandémie de Covid 19 tant ce variant est réputé plus contagieux et plus dangereux qu’avant la mutation. Selon l’OMS, le nombre de pays et territoires où se trouve dorénavant le variant repéré initialement en Grande-Bretagne dépasse la barre des 50 et celle des 20 pour le variant identifié en Afrique du Sud, mais l’organisation juge cette évaluation fort probablement sous-estimée. Ces variants ne peuvent être identifiés que par le séquençage de leur code génétique, une analyse qui n’est pas possible partout. Partager Facebook

