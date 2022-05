Covid: Plus de 15 millions supplémentaires

Ces données qui donnent à réfléchir soulignent non seulement l’impact de la pandémie, mais aussi la nécessité pour tous les pays d’investir dans des systèmes de santé plus résilients qui peuvent soutenir les services de santé essentiels pendant les crises, y compris des systèmes d’information sanitaire plus solides », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS.

« L’OMS s’est engagée à travailler avec tous les pays pour renforcer leurs systèmes d’information sanitaire afin de générer de meilleures données pour de meilleures décisions et de meilleurs résultats », a-t-il ajouté.

La surmortalité est calculée comme la différence entre le nombre de décès survenus et le nombre qui serait attendu en l’absence de la pandémie sur la base des données des années précédentes.

La surmortalité comprend les décès associés à la Covid-19 directement (dus à la maladie) ou indirectement (en raison de l’impact de la pandémie sur les systèmes de santé et la société). Les décès liés indirectement à la Covid-19 sont attribuables à d’autres problèmes de santé pour lesquels les gens n’ont pas pu accéder à la prévention et au traitement parce que les systèmes de santé étaient surchargés par la pandémie.