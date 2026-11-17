Crise migratoire : Madrid prolonge ses avions de surveillance à Dakar et intensifie le dialogue avec Banjul et Nouakchott

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L’archipel espagnol des Canaries est confronté à une crise migratoire. Le samedi 14 novembre 2026, en une seule journée de 1 488 à 1 580 migrants, portant à 3 684 le nombre d’arrivées sur l’ensemble du week-end.

Principal épicentre de cet exode parti du Sénégal et de la Gambie, la petite île d’El Hierro (11 400 habitants), placée en état d’urgence, a absorbé 17 000 des 27 000 arrivées recensées cette année dans l’archipel, selon les médias ibériques.

Cette traversée meurtrière a déjà coûté la vie à au moins 450 personnes au cours des dix premiers mois de 2026, dénombre l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Face à cette situation, Madrid a débloqué 15,2 millions d’euros pour renforcer l’accueil et dépêché un cinquième navire de sauvetage.

En visite à El Hierro, le ministre de la Politique territoriale, Ángel Víctor Torres, a annoncé la prolongation jusqu’en décembre des avions de surveillance au Sénégal et le renforcement des contacts avec Dakar, Banjul et Nouakchott, martelant que « le phénomène migratoire ne peut pas commencer et se terminer là où il y a une mer ».

Parallèlement, le chef de la diplomatie José Manuel Albares doit solliciter de nouveau l’appui de l’Union européenne à Bruxelles.

Cette urgence atlantique se double d’une impasse critique à Ceuta, près de quatre mois après l’entrée d’au moins 80 000 migrants fin juillet, soulignent les médias espagnols.

D’après des sources policières et des rapports bihebdomadaires consultés par la presse, « près de 6 000 personnes visées par une procédure d’expulsion sont portées disparues et 3 700 mineurs non accompagnés errent dans les rues, provoquant l’effondrement du centre d’accueil temporaire ».