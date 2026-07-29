Crise politique de 2021 à 2024 : le Collectif des victimes remet un mémorandum au Représentant de l’ONU Leonardo Santos Simão

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Une délégation conjointe du Collectif des Familles des Martyrs, du Collectif des Victimes de Macky Sall et de l’Initiative Zéro Impunité (IZI) a déclaré, dans un communiqué de presse rendu public ce mercredi 29 juillet 2026 que «la délégation a entretenu le Représentant spécial sur la répression politique qui a eu lieu au Sénégal pendant la période mars 2021, février 2024 et qui s’est soldée par de nombreuses pertes en vies humaines, des milliers de blessés et de détenus politiques. »

Selon le document d’information transmis par les organisations signataires, la rencontre s’est tenue avec Leonardo Santos Simão, Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS). À cette occasion, un mémorandum documentant les exactions de cette période a été remis au diplomate onusien en vue de sa transmission aux plus hautes instances des Nations Unies.

En conclusion de leur missive, les trois entités représentées notamment par Pape Abdoulaye Touré, Djibril Diaw et Boubacar Sèye ont tenu à exprimer leur gratitude au haut fonctionnaire international. Le texte souligne que « les Collectifs remercient le Représentant spécial Leonardo Santos Simão pour sa disponibilité et son écoute à l’égard des victimes. »