Gestion de l’état civil : 74 communes du Sénégal dans le viseur de la Cour des comptes

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La gestion de l’état civil dans les collectivités territoriales passe au crible de la Cour des comptes. L’institution a lancé, le mardi 28 juillet 2026 à Rufisque, une vaste mission d’audit consacrée à ce service essentiel, couvrant la période 2018-2025.

Au total, 74 communes à travers le Sénégal sont concernées par cette opération menée par la Chambre des collectivités territoriales. Parmi elles, 59 ont déjà été contrôlées dans le cadre de précédentes missions. Les observations portant sur leur gestion de l’état civil seront ainsi réexaminées et intégrées à cette nouvelle évaluation.

Pour les 15 autres collectivités sélectionnées sur la base d’une analyse des risques, la cour prévoit des contrôles spécifiques, à la fois sur pièces et sur le terrain. La liste comprend notamment les villes de Dakar et de Rufisque, mais aussi Fann-Point E-Amitié, Ouakam, Wakhinane Nimzatt, Thiaroye-sur-Mer, Sangalkam, Notto Gouye Diama, Baba Garage, Malicounda, Touba Mosquée, Ndioum, Boki Diawé, Niaguis et Médina Wandifa.

Un contrôle axé sur la fiabilité des actes

À travers cette mission, la Cour des comptes entend notamment vérifier si les communes assurent leurs responsabilités en matière d’état civil conformément aux textes en vigueur. L’audit portera également sur les mécanismes mis en place pour garantir l’enregistrement régulier et sécurisé des naissances, mariages, décès et autres actes administratifs.

Au-delà du contrôle de conformité, l’objectif affiché est d’identifier les dysfonctionnements et les bonnes pratiques afin d’améliorer la qualité du service public de l’état civil. Les conclusions de cette mission devraient ainsi permettre de formuler des pistes d’amélioration pour rendre ce service plus fiable, accessible et efficace pour les citoyens.