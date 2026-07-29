SN-HLM: le Conseil d’administration désavoue le Directeur général suite aux licenciements «abusifs»

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Dans la foulée de sa nomination comme directeur général de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN-HLM) en févier 2026, Pape Abdourahmane Dabo a licencié neuf (09) agents de sa structure. Il a justifié son choix par les difficultés financières que traverserait l’entreprise et pour des besoins d’une restructuration. Cependant, les syndicats et les ex-employés, qui dénoncent des «licenciements abusifs», ont organisé ce mercredi une conférence de presse pour rendre public les injonctions adressées au Directeur général au cours d’un Conseil d’administration tenu la veille.

«Nous vivons un climat délétère. Rien de durable ne peut se faire sans un climat apaisé. Nous sommes pour la pérennisation de la structure (syndicale). Quand nous constatons des errements de la part des plus hautes autorités, nous sommes dans l’obligation d’organiser ce type de rencontres pour dénoncer les dérives», a dit d’entrée Mamadou Faye, Secrétaire national des Travaux publics et de l’Hydraulique dont dépend la section syndicale de la SN-HLM.

Des injonctions adressées à Pape Abdourahmane Dabo

Toujours selon Mamadou Faye, le Conseil d’administration «a sorti une décision qui condamne l’attitude» du directeur général. «A l’unanimité, instruction a été donnée à Pape Abdourahmane Dabo avec effet immédiat pour qu’il annule la décision de licenciements des 9 agents et qu’il les réintègre jusqu’à la décision d’un plan de restructuration ou de redressement par le Conseil d’administration», a-t-il déclaré.

Dans la suite des résolutions, une autre instruction a été donnée au directeur général afin de «suspendre toute procédure de recrutement d’agents en cours jusqu’à validation par le conseil d’un programme de recrutement». Au même moment, mandat a été donné au Président du Conseil d’administration, Moustapha Fall, pour la saisine de la direction technique en vue de la réalisation d’un audit financier et organisationnel de la SN-HLM.

«Une brèche a été ouverte pour permettre au directeur général de se ressaisir, de se reprendre, mais à notre grand désarroi il est resté figé sur sa position», a déploré le syndicaliste.

Pour rappel, cette crise ouverte à la SN-HLM avait poussé les travailleurs de la structure à huer leur directeur général, dans une vidéo abondamment relayée sur les réseaux sociaux. En vue d’apaiser les tensions, le Premier ministre Al Aminou Lô a engagé une médiation. Toutes les parties prenantes ont été convoquées à des assises, même si pour l’heure Pape Abdourahmane Dabo dit maintenir et assumer sa décision.